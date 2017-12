In Berlin soll das umstrittene Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung an Bahnhöfen verlängert werden. Am Bahnhof Südkreuz werden demnach für weitere sechs Monate Kameras im Einsatz sein.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will das umstrittene Berliner Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung durch Überwachungskameras an Bahnhöfen verlängern. Das teilte die Bundespolizei am Freitag anlässlich eines Besuchs des CDU-Politikers am Berliner ...

