BERLIN (Dow Jones)-Die SPD will mit CDU/CSU in Sondierungen über die Fortsetzung der Großen Koalition eintreten. "Der Parteivorstand der SPD hat heute einstimmig beschlossen, Sondierungsgespräche mit CDU/CSU aufzunehmen", gab Fraktionschefin Andrea Nahles nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin bekannt. "Jetzt geht es um Inhalte, und dann entscheidet der Parteitag im Januar, wie es weitergeht", erklärte sie in einer Mitteilung. Die Sozialdemokraten wollten "offen und konstruktiv in die Sondierungen gehen" und "über Politik sprechen, die das Leben der Menschen besser macht".

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) rief die SPD unterdessen dazu auf, schnell in die Gespräche einzusteigen. Es sei "ein deutsches Markenzeichen, dass wir in überschaubaren Zeiträumen stabile Regierungen bilden", sagte der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dem Spiegel. "Dieses Markenzeichen dürfen wir nicht gefährden".

Die CSU hatte zuvor inhaltlich den Druck auf die Genossen erhöht. Sowohl der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder als auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt wiesen die SPD-Forderungen nach einer Bürgerversicherung und einem umfassenderen Familiennachzug für Flüchtlinge zurück. "Ein Mehr an Zuwanderung ist absolut der falsche Weg", betonte Söder im ARD-"Morgenmagazin". Der Vorschlag einer Bürgerversicherung sei "ein alter Ladenhüter, der zu mehr Kosten und weniger Leistung führt", legte er nach.

