Der irische Billigflieger Ryanair erwägt den Kauf von Teilen der insolventen ehemaligen Air-Berlin-Tochter Niki. Das Unternehmen habe deswegen die Verwaltung der Niki Luftfahrt GmbH kontaktiert, teilte Ryanair am Freitag mit. Ryanair hatte zuletzt Interesse an den Start- und Landerechten von Niki am Berliner Flughafen Tegel ...

