Die Band Böhse Onkelz ist mit "Memento - Gegen die Zeit + Live in Berlin" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Auf Platz zwei und drei folgen Peter Maffay mit "MTV Unplugged" und Ed Sheeran mit seinem Album "÷". An der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts steht weiterhin der Song "Perfect" von Ed Sheeran und Beyoncé. Die Verfolger sind unverändert Bausa mit "Was du Liebe nennst" und Camila Cabello feat. Young Thug mit "Havana".

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.