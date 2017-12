In der CSU stehen die Zeichen auf Entspannung. Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder will mit Amtsinhaber und CSU-Chef Seehofer eng zusammenarbeiten. Gleichzeitig sieht er große Herausforderungen.

Ungeachtet aller Streitigkeiten in der Vergangenheit setzt der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf eine enge Kooperation mit Parteichef Horst Seehofer. "Wir stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft", betonte Söder am Freitag vor Beginn des CSU-Parteitags in Nürnberg. Die Herausforderung sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...