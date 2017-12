ROUNDUP 3/Führungswechsel bei Airbus: Enders tritt 2019 ab, Brégier in Kürze

TOULOUSE - Der von Korruptionsermittlungen erschütterte Luftfahrtriese Airbus bereitet einen personellen Neuanfang vor. Der deutsche Konzernchef Tom Enders gibt seinen Job im Frühjahr 2019 ab. Der 58-Jährige strebe nach dem Ablauf seines Vertrags keine neue Amtszeit an, teilte Airbus am Freitag mit. Die Nummer zwei des Konzerns, der Franzose Fabrice Brégier, wird im Februar 2018 zurücktreten. "Für die 2020er-Jahre brauchen wir frische Kräfte", sagte Enders. Die Ankündigung folgt auf wochenlange Spekulationen über Enders' Zukunft und Machtkämpfe bei Airbus.

ROUNDUP 2: Beate Uhse insolvent - Geschäfte laufen weiter

FLENSBURG - Sex-Pleite im hohen Norden: Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat der Erotikhändler Beate Uhse am Freitag beim Amtsgericht Flensburg die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens für die Holding beantragt. Die operativen Tochtergesellschaften arbeiten unverändert weiter und der Vorstand sei zuversichtlich, das Unternehmen in Eigenverwaltung sanieren zu können, teilte der Konzern in Flensburg mit. Unmittelbar betroffen sind damit zunächst nur zehn Mitarbeiter in der Holding, für die Insolvenzgeld beantragt werde. Insgesamt beschäftigt Beate Uhse 345 Mitarbeiter (Vollzeitstellen).

ROUNDUP: Deutsche Telekom stärkt ihr Niederlande-Geschäft mit Tele2

BONN - Die Deutsche Telekom rüstet ihre lange schwächelnde Tochter in den Niederlanden weiter für den Konkurrenzkampf. Die Bonner übernehmen die niederländischen Geschäfte des schwedischen Anbieters Tele2 und wollen damit die Marktführer KPN und VodafoneZiggo unter Druck setzen, wie das Dax-Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Telekom zahlt dafür 190 Millionen Euro an die Schweden und wird 75 Prozent an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten.

ROUNDUP: H&M kündigt nach schwachem Quartal Schließungen an - Aktie bricht ein

STOCKHOLM - Flaute bei Hennes & Mauritz (H&M) (H&M): Der Modehändler hat im Schlussquartal herbe Einbußen hinnehmen müssen und schnitt deutlich schlechter ab als erwartet. Dabei lief insbesondere das Geschäft in den Läden schlecht - die Kunden blieben weg. Als Reaktion darauf kündigte der schwedische Konzern an, Filialen schließen zu wollen. Zudem soll die Produktpalette überarbeitet werden. Die Aktie brach am Freitag zu Handelsbeginn um 12 Prozent ein - der stärkste Absturz sei neun Jahren.

Nach Streikdrohung: Ryanair will Pilotengewerkschaften anerkennen

DUBLIN - Europas größter Billigflieger Ryanair vollzieht unter dem Druck der Pilotengewerkschaften eine Kehrtwende. Um weitreichende Streiks vor Weihnachten zu vermeiden, will das Unternehmen die Arbeitnehmerbündnisse jetzt doch als Vertreter der Cockpit-Besatzungen anerkennen, wie es am Freitag in Dublin mitteilte.

Oracle meldet Gewinn- und Umsatzplus - Anleger trotzdem enttäuscht

REDWOOD SHORES - Der SAP -Rivale Oracle hat Gewinn und Umsatz im vergangenen Geschäftsquartal deutlich gesteigert. Bei Anlegern kamen die Zahlen dennoch schlecht an. In den drei Monaten bis Ende November kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um zehn Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar (1,9 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Die Erlöse wuchsen um sechs Prozent auf 9,6 Milliarden Dollar.

Kreise: Rezeptfreie Arzneien könnten Merck KGaA gut 4 Milliarden bringen

FRANKFURT - Das ins Schaufenster gestellte Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten des Darmstädter Merck-Konzerns scheint auf großes Interesse zu stoßen. Zu den Bietern in der ersten Runde hätten der Lebensmittelkonzern Nestle , der Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser und der Arzneimittelhersteller Mylan gezählt, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Die Sparte könnte demnach bis zu 5 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet 4,2 Milliarden Euro einbringen. Das wäre etwas mehr als zuletzt erwartet.

Insolvenzverwalter sucht weiter Investor für Niki

BERLIN/WIEN - Nach der Pleite der Air-Berlin-Tochter Niki wird weiter an einem Verkauf gearbeitet. Die Investorensuche könnte noch einige Tage dauern, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Freitag sagte. Zu möglichen Angeboten wollte er sich nicht äußern. "Wir geben keine Details bekannt." Niki hatte Mitte der Woche einen Insolvenzantrag gestellt und den Flugbetrieb eingestellt, nachdem die Lufthansa ein Übernahmeangebot zurückgezogen hatte.

VW-Konzern verkauft im November deutlich mehr Fahrzeuge

HANNOVER - Die Volkswagen -Gruppe hat im November überdurchschnittlich zugelegt und insgesamt 995 900 Fahrzeuge verkauft. Das seien 11,1 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der Autobauer am Freitag mit. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von höheren Absätzen der Marke Volkswagen (VW), Skoda und Seat. Ein zweistelliges prozentuales Wachstum verzeichneten die Nutzfahrzeug-Marken MAN und Scania . In den ersten elf Monaten stieg der Fahrzeug-Absatz der Gruppe um knapp 4 Prozent auf gut 9,74 Millionen.

Bioethanol-Hersteller CropEnergies verdient weniger

MANNHEIM - Der Bioethanolhersteller CropEnergies hat im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das operative Ergebnis im Ende November abgelaufenen Quartal sank im Jahresvergleich von 18 Millionen auf 12 Millionen Euro, wie das zur Südzucker-Gruppe gehörende Unternehmen am Freitag mitteilte. CropEnergies hatte eigenen Angaben zufolge einen Rückgang erwartet. Der Umsatz stieg dagegen leicht von 215 Millionen auf 219 Millionen Euro.

ROUNDUP: Opel mit Arbeitnehmern einig - Kurzarbeit und Altersteilzeit

RÜSSELSHEIM - Kurzarbeit in Verwaltung und Entwicklung, weniger Leiharbeiter in den Werken: Der Autohersteller Opel hat sich mit seinem Betriebsrat und der IG Metall auf eine soziale Rahmenvereinbarung geeinigt, mit der das Arbeitsvolumen an den deutschen Standorten mit derzeit noch rund 19 000 Beschäftigten schnell und sozialverträglich verringert werden soll. Dies teilten die Beteiligten am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung am Opel-Stammsitz Rüsselsheim mit. "Damit schaffen wir die Voraussetzung, unseren Unternehmensplan Pace nun mit noch mehr Tempo umzusetzen", erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller.

Kreise: Chipkarten-Hersteller Gemalto bereit zu Übernahmegesprächen mit Atos

AMSTERDAM/PARIS - Der französische IT-Dienstleister Atos kommt Kreisen zufolge doch weiter bei seiner geplanten Übername des niederländischen Chipkarten-Herstellers Gemalto . Einige Manager der Niederländer sollen nun doch nach anfänglichem Widerstand zu Gesprächen bereit sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag mit Bezug auf Insider berichtet. Beide Unternehmen seien daran interessiert, eine lange Konfrontation mit Auswirkungen auf das Geschäft zu verhindern.

Weitere Meldungen -Medien: Behörden legen erste VW-Diesel von Umrüstungsverweigerern still -Russland will Linienflüge nach Ägypten im Februar wieder aufnehmen -Christian Steiger neuer Chefredakteur bei 'Auto Bild Klassik' -Beschäftigte demonstrieren gegen Jobabbau bei General Electric -Im letzten Jahr der Steinkohle fallen über 1000 Jobs weg -Rentenbeitrag in Deutschland sinkt auf 18,6 Prozent -Anlegerschützer skeptisch über Zukunft von Beate Uhse -Länder wollen Wohnungseigentümern E-Mobilität und Umbau erleichtern -Mitangeklagter belastet Österreichs Ex-Finanzminister schwer -DHL-Erpresser: Soko-Ermittler suchen weiter Absender von Paketbomben -ROUNDUP: Hauptstadtflughafen BER erhält neuen Eröffnungstermin -'HB': SAP-Chefaufseher Plattner will hohe Management-Vergütung besser erklären -Ergo-Lebensversicherer kappen Verzinsung 2018 nur teilweise -Bundesrat berät über Glyphosat-Beschränkungen -G20-Härtefallfonds zahlt 600 000 Euro aus - FDP: Händlern mehr helfen -IG Metall NRW beschließt Warnstreiks im neuen Jahr -Pilotengewerkschaft sagt Ryanair-Streik in Italien ab -Beratungen über BER-Eröffnungstermin haben begonnen -Bundesnetzagentur untersagt Teile von Telekom-Tarif 'StreamOn' -Netzneutralität: Experten befürchten negative Folgen in Deutschland -Boris Johnson wirbt für Lebensmittel aus Fukushima -BMW baut neues Testgelände in Tschechien -Bombardier enttäuscht mit verhaltenem Geschäftsausblick -ROUNDUP: Lauda sieht höhere Chancen' für Niki-Übernahme - Treffen in Frankfurt -Cannabis auch in Dänemark bald auf Rezept -Siemens verstärkt sich in der Molekulardiagnostik -Amazon-Tochter startet investigativen Podcast zu untergetauchtem RAF-Trio -Steinhoff-Hauptaktionär Wiese zieht sich von Konzernspitze zurück -Ende der Netzneutralität? US-Telekomaufsicht weicht Regelung auf -Sohn von 'New York Times'-Herausgeber wird dessen Nachfolger -Niedersächsische Landwirte wollen dauerhaft Geld für Stromautobahnen bekommen -Anwohner klagen gegen Weiterbetrieb von Schönefelder Terminal -Bund fördert Filmprojekte mit 6,1 Millionen Euro -Qualcomm verlängert Angebotsfrist für NXP-Aktionäre erneut -Niki-Pleite: Lindner kritisiert Merkel wegen Kredits für Air Berlin -Nachbarhaus durch Dachreparatur beschädigt - BGH klärt Haftungsfrage -BMW will Sicherheit bei knappen Batterie-Rohstoffen - Kobalt im Blick -Airlines: Keine genauen Zahlen zu Niki-Rückholaktionen -Finanzvorstand Simone Menne verlässt Boehringer Ingelheim -Nachbarhaus durch Dachreparatur beschädigt - BGH klärt Haftungsfrage -Siemens erhöht Forchungsausgaben - Digitalisierung im Fokus -Novartis erzielt Etappensieg im Patentstreit mit Hikma -Novartis meldet Rücktritt von Onkologie-Chef Bruno Strigini -Trend zu mehr Qualität in der Betriebsgastronomie -ROUNDUP/Studie: VW als Diktatur-Unterstützer in Brasilien -LafargeHolcim baut Management um und strafft Strukturen

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/stw

AXC0244 2017-12-15/15:20