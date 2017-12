Baden-Baden (ots) - Dienstag, 19. Dezember 2017 (Woche 51)/15.12.2017



22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann und Timo Sturm



Vanessa ist im Internet auf der Jagd nach einer seriösen Männerbekanntschaft - und offenbar erfolgreich. Für Jean sind das gute Nachrichten. Ihn nerven Vanessas ewige Ambitionen und Eifersucht. Und so redet er ihr intensiv zu, als der Chatpartner Vanessa auch persönlich kennen lernen will. Nach Feierabend kommt Vanessa ganz aufgelöst in die Schreinerei zurück: Ihr ist ein Wunder begegnet. Und das Wunder geschieht: Sie kann auch Jean von dem Wunder überzeugen. Gast der Sendung ist Fräulein Baumann. Die 112-jährige Ikone der pfälzischen Fastnacht begeistert mit ihrem trockenen Witz.



Samstag, 23. Dezember 2017 (Woche 52)/15.12.2017



18.05 RP: Die SWR-Reportage



Wenn der Engel dreimal klingelt Ein Paketbote im Weihnachtsstress



Montag, 25. Dezember 2017 (Woche 52)/15.12.2017



19.00 Der Neckar



Diese Hochglanz-Doku zeigt den Neckar als eine der Lebensadern Baden-Württembergs und fragt nach der Zukunft des Flusses - als Motor wirtschaftlicher Entwicklung und als schützenswerter Naturraum. Von der Quelle im Schwenninger Moos bis nach Mannheim, wo er in den Rhein mündet, erzählt der Film von Menschen, die mit dem Neckar verbunden sind. Der letzte Berufsfischer, die einzige Frau am Steuer eines Frachters, die Chefin eines Salzbergwerks, ein Marbacher Literaturwissenschaftler auf den Spuren der schwäbischen Romantiker und eine Landschaftsplanerin auf der Suche nach ökologischen Nischen an den Neckarufern - die 45-minütige Dokumentation von Pia Grzesiak und Rolf Lambert stellt Menschen vor, deren Leben oder Arbeit mit dem Fluss, der Baden-Württemberg maßgeblich prägt, verbunden ist.



Einst floss er reißend und gefährlich wild, inzwischen stauen den Neckar 27 Schleusen. Sein Flussbett wurde massiv begradigt, an manchen Stellen durch völlig neue Kanäle geleitet. Der Umgestaltung zum Trotz gehören die Neckarufer zu den schönsten Landschaften Baden-Württembergs. In eindrucksvollen Luftaufnahmen zeigt der Film die Einzigartigkeit des Lebensraumes Neckar: die raue Schönheit des Oberlaufs, wo er sich zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald sein gewundenes Bett sucht, den Mittellauf mit seinen offenen Tälern und weinbestandenen Hängen und schließlich den Unterlauf, wo sich sein Bett tief in den Odenwald einschneidet, die Ufer beschattet von Wäldern. Der Film führt den Zuschauer in mittelalterliche Dörfer und pulsierende Städte, in denen fast die Hälfte der Bevölkerung Baden-Württembergs lebt und ein Großteil des Bruttosozialproduktes des Landes erwirtschaftet wird.



Von der Quelle im Schwenninger Moos bis zur Rheinmündung in Mannheim überwindet der Neckar auf einer Länge von 367 Kilometern einen Höhenunterschied von 617 Metern. Mit einer abenteuerlichen Floßfahrt auf einem der Zuflüsse taucht der Film in die Geschichte ein, denn der Neckar war lange Zeit Haupttransportweg für das Holz aus dem Schwarzwald. In Archivaufnahmen wird der Wandel deutlich, der Umbau des Flusses zur ökonomischen Schlagader des Südwestens, verbunden mit erheblichen Verschmutzungen in den 1970er Jahren und aufwändigen Renaturierungen heute. Ab Plochingen ist der Neckar schiffbar; die Kamera begleitet eine Fahrt auf der "Minerva", dem einzigen Frachtschiff, das von einer Frau geführt wird.



Dienstag, 26. Dezember 2017 (Woche 52)/15.12.2017



23.30 Heinrich del Core "Ganz arg wichtig"



Mit dem schwäbischen Charme eines Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core in seinem neuen Programm "Ganz arg wichtig" alltägliche Kuriositäten. Voller Selbstironie und Komik zieht der Italo-Schwabe das Publikum in den Bann seiner Alltagsgeschichten, die durch seine Schilderungen zu kuriosen, teils absurden Begebenheiten werden - ein Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen Italien und Deutschland, Comedy und Kabarett aufeinander. Der Halbitaliener befasst sich mit einem innovativen Dusch-WC, gewährt Einblicke in die Abiturzeitschrift seiner Tochter und scheitert kläglich beim Versuch, männlich emanzipiert mit seiner Frau essen zu gehen. Vor ihm sind weder moderne Medien wie Facebook sicher noch Männer ab 50 auf E-Bikes. Denn eins ist dem preisgekrönten Kabarettisten und Comedian in knallroten Schuhen "ganz arg wichtig": mit wahren Begebenheiten des Alltags sein Publikum einen ganzen Abend lang zu unterhalten.



Montag, 22. Januar 2018 (Woche 4)/15.12.2017



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von SA) Die Chiemseebahn Erstsendung: 13.10.2017 in SWR/SR Folge 911



Mittwoch, 24. Januar 2018 (Woche 4)/15.12.2017



21.00 Kinderdocs - Geschichten aus der Chirurgie Folge 2/2



Über ein dreiviertel Jahr hat ein Team des SWR Fernsehens Kinderschicksale in der Mainzer Universitätsmedizin begleitet und den "Kinderdocs" dabei zugesehen, wie sie um das Leben ihrer kleinen Patienten kämpfen.



Dokumentiert wurden Geschichten von Kindern mit angeborenen Erkrankungen, wie die des kleinen Leon. Er hat einen Herzfehler. Es sind auch Geschichten von Kindern, die Unfälle erleiden, wie Tim, der sich mit heissem Wasser verbrühte. Immer ist es das Team der Kinderintensivstation um Dr. Ralph Huth, das sich um die Erstversorgung der Kinder kümmert. Oft genug geht es hier um Leben und Tod.



