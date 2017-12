NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Freitag nur wenig verändert in den Handel gegangen. Neue Konjunkturdaten sendeten keine starken Impulse aus. Der Empire-State-Index, der die Industriestimmung in New York abbildet, ging moderat zurück. Die Industrieproduktion war im November in etwa wie erwartet etwas gestiegen.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,83 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,15 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten ebenfalls 2/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stagnierten auf 100 30/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,70 Prozent./bgf/jkr/jha/

