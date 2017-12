Die Weihnachtsgrüße aus Dax-Konzernen wirken oft wie Grabbeigaben. Aber warum werden jedes Jahr weltweit so viele hässliche Firmen-Karten verschickt? Herr K. hat da eine Theorie.

Die schlimmste Heimsuchung der Adventszeit ist nicht das facettenreiche Spirituosenangebot bei der Betriebs-Weihnachtsfeier oder die nervenzerfetzende Last-Christmas-Dauerschleife im Hüttendorf-Albtraum am Marktplatz. Oh nein, der wirkliche Wahnsinn, davon ist Herr K. fest überzeugt, sind die Firmenkarten, die er jetzt wieder haufenweise geschickt bekommt.

Er sitzt in seinem Büro und schaut sie sich alle an: von der "Merry Xmas"-Klappkarte irgendeiner hippen Fintech-Firma, von der er noch nie gehört hat, bis zum Büttenpapier, auf das ein windiger PR-Mann irgendwas von Antoine de Saint-Exupéry gedruckt hat. "Sinnsprüche gehen immer, die haben Gravitas", sagt Koslowski, der von Gravitas so viel versteht wie Martin Schulz vom Regieren. Herr K. ist sich jedenfalls sicher: Es gibt keine schönen Firmen-Weihnachtskarten.

Das heißt, manchmal sind doch wirklich bezaubernde dabei ... große, fröhliche 3D-Faltkarten mit witzigen Motiven, eingebettet in einen kleinen Styropor-Schneesturm und schwungvoll handsigniert von irgendwelchen Babettes und Benjamins, die er nicht kennt. Absender ...

