Das gute alte deutsche Sprichwort "Spare in der Zeit, dann hast du in der Not" ist bei Politikern schon lange in Verruf geraten. Doch nun scheint auch der sonst so sparwütige deutsche Bürger seine einstigen Tugenden über Bord zu werfen. Laut der jüngsten Untersuchung des Konsumforschungsunternehmens Nielsen ist Sparen in Deutschland out und Konsum in. Beim Geldausgeben stehen nun Kleidung (45 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...