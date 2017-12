BRÜSSEL (Dow Jones)--Frankreich will ein scharfes Auge auf die Neuordnung der Airbus-Konzernspitze haben. "Wir sind natürlich wachsam, weil wir Aktionäre sind, Kunde sind, und den Export aktiv unterstützen und fördern", sagte Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. "Deswegen achten wir sehr genau darauf, was sich da entwickeln wird", sagte Macron. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel reagierte auf den für Frühjahr 2019 angekündigten Abgang von Vorstandschef Tom Enders, allerdings wesentlich unbestimmter.

Airbus werde "seine Entscheidungen fällen, da gibt es auch historische Regeln", sagte Merkel auf die Frage, ob der nächste Vorstandschef ein Franzose sein müsse. "Auf jeden Fall wird jedes Land an einer wichtigen Position vertreten sei. So viel kann ich heute schon voraussagen", sagte die CDU-Vorsitzende. Eine Sprecherin des deutschen Wirtschaftsministeriums hatte die Vorgänge bei Airbus zuvor nicht kommentieren wollen.

Macron sagte, nötig seien bei Airbus "die allerbesten Standards einer guten Unternehmensführung". Es gebe "historische Regeln der Ausgewogenheit, die wir auch befolgen werden", sagte der Präsident. "Auf jeden Fall werden wir auch die Wettbewerbsfähigkeit von Airbus weiter steigern".

