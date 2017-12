München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Flop-Jahr 2017, erst Wahl, dann Qual: Womit haben wir das verdient?



Die Gäste: Julia Klöckner (CDU, stellvertretende Vorsitzende der CDU Deutschlands; Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz) Bettina Gaus (Politische Korrespondentin der "taz") Abdelkarim (Stand-up-Comedian) Thomas Oppermann (SPD, Vizepräsident des Deutschen Bundestages) Robin Alexander (Redakteur "Welt" und "Welt am Sonntag"; Berichterstatter der "Welt"-Gruppe für das Kanzleramt)



Seit September wird sondiert und laviert. Ergebnis: Wir wissen jetzt, was mit wem alles nicht geht. Ist es eigentlich eine Strafe, ein Land wie Deutschland zu regieren? Wer erinnert die Gewählten daran, dass Politik ein Beruf ist und kein Ego-Trip? Vielleicht bei einer Neuwahl?



