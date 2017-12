Düsseldorf (ots) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Simon Rolfes (35) fühlt sich in seinem jetzigen Beruf als Unternehmer stärker gefordert als zu seiner Zeit als Bundesligaprofi. "Ich hatte schon immer den Drang, dass da noch mehr sein muss im Leben. Und das ist gar keine Kritik am Profi-Dasein. Es ist fantastisch, Profi zu sein, es gibt so viele fantastische Momente. Aber ich habe mich vom Kopf her nicht ausgelastet gefühlt. Und ich merke ja jetzt, dass du im ,normalen' Berufsleben viel mehr gefordert wirst, vielfältiger, als Persönlichkeit vor allem. Als Spieler hast du eigentlich nur den Druck, dass du am Wochenende 90 Minuten lang liefern musst. Der kann aber auch belasten", sagte der langjährige Kapitän von Bayer Leverkusen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Rolfes hatte im Mai 2015 seine Karriere beendet. In der Vorwoche hatte Nils Petersen vom SC Freiburg eine Debatte darüber ausgelöst, ob sich Fußballprofis intellektuell ausgelastet fühlen.



