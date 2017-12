Die wichtigsten Leitindizes in den USA legten zur Eröffnung am Freitag bis zu 0,5 Prozent zu. Die von Präsident Trump geplante Steuerreform wird voraussichtlich abgesegnet werden, glaubt ein Vermögensverwalter.

In der Hoffnung auf rasche Steuersenkungen sind Anleger am Freitag in US-Aktien eingestiegen. Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 legten zur Eröffnung bis zu 0,5 Prozent zu. Trotz der Änderungswünsche einiger republikanischer Senatoren werde die von Präsident Donald Trump geplante Steuerreform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...