Noch bis zum 19. Dezember haben Käufer von Fulda-Reifen auf ReifenDirekt.de die Chance, den Einkaufspreis von bis zu vier Reifen zurückzugewinnen.

Fulda Reifen sind "schwarz. breit. stark" kaum verwunderlich also, dass die deutsche Traditionsmarke entsprechend fürs "Schwarzfahren" wirbt. Und weil schwarzfahren nichts kostet, bietet Fulda Reifen gemeinsam mit ReifenDirekt.de, dem Onlineshop von Europas größtem Internet-Reifenhändler Delticom, noch bis zum 19. Dezember 2017 Gelegenheit für ein besonderes Schnäppchen. Wer im Aktionszeitraum Reifen von Fulda bei ReifenDirekt.de kauft, hat die Chance, den Einkaufspreis eines ganzen Reifensatzes von bis zu vier Reifen zurückzugewinnen. Das Gewinnspiel gilt dabei für Sommer-, Ganzjahres- oder Winterreifen, sämtliche Profile und alle Dimensionen. Wer teilnehmen möchte, setzt einfach beim Kauf der Reifen einen Haken und kann sich mit etwas Glück bald darauf über die Rückerstattung des Einkaufswerts freuen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171215005429/de/

Gewinnspiel: Fulda Reifen und ReifenDirekt.de fördern das Schwarzfahren (Foto: Business Wire)

Die Reifenmodelle von Fulda Reifen vereinigen bestmögliche Leistungseigenschaften, hervorragende Qualität und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Sie zeichnen sich durch exzellente Haftung und Sicherheitseigenschaften, gleichzeitig aber auch durch ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Ein Grund, weshalb unter anderem der aktuelle Hochleistungswinterreifen "KRISTALL CONTROL HP2" unter den Top-Ten der Auto Bild EcoMeister 2017 ist. Auch das bis 240 km/h zugelassene Ganzjahresmodell "MULTICONTROL" genießt sehr gute Bewertungen, welche die für das mittlere Preissegment hervorragende Qualität hervorheben. Die Marke Fulda Reifen ist Teil der Goodyear Dunlop Gruppe.

Alle Informationen zur Aktion gibt es hier:

https://www.reifendirekt.de/fulda-winter-2017-de.html

Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 100 Reifenmarken und über 25.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder, Felgen und Pkw-Ersatzteile und -zubehör. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit mehr als 9.500 professionellen Montagepartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. Zeit, Geld und Mühe sparen Käufer, indem sie den mobilen Reifenservice nutzen: Dabei kommt eine voll ausgestattete Werkstatt direkt zum Wunschort des Kunden und bringt die Reifen vor Ort an. ADAC-Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.

*ab 2 Reifen

Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.

Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171215005429/de/

Contacts:

Pressekontakt:

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de

oder

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com