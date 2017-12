Bad Marienberg - Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich im Jahr 2017 deutlich stabilisiert, so die IR.on AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt wurden 20 Emissionen im Volumen von 791 Mio. Euro (Zielvolumen: 850 Mio. Euro; Quote: 93%) platziert. Im Vorjahr waren 16 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 909 Mio. Euro (Zielvolumen: 1.058 Mio. Euro; Quote: 86%) durchgeführt worden, darunter mit der Anleihe von Prokon ein Schwergewicht (Volumen: rd. 410 Mio. Euro). Das ergibt ein von der Kommunikationsberatung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt.

