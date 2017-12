Der amerikanische Leitindex ist gestern mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Die 24.500er-Marke konnte er aber gerade noch verteidigen. Heute wird der Dow Jones bereits wieder etwas höher erwartet. Erfahren Sie hier mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Ausserdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.