Steinhoff trennt sich von 9,5 Prozent seiner Anteile an der südafrikanischen Investmentgruppe PSG. Der Möbelhändler befindet sich nach Enthüllungen um Bilanzunregelmäßigkeiten in einer Krise.

Der kriselnde Möbelhändler Steinhoff lässt seinen Ankündigungen Taten folgen und versilbert Anteile an der südafrikanischen Investmentgesellschaft PSG Group. So habe das Unternehmen 20,6 Millionen Aktien oder 9,5 Prozent der Anteile an PSG verkauft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...