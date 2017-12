In der Trennung von Großbritannien zeigen sich die übrigen 27 EU-Länder geschlossen wie selten. Doch bei den alten Dauerstreitthemen klappt es mit der Harmonie beim Gipfel nicht.

Der EU-Gipfel hat das Startsignal zur Ausweitung der Brexit-Verhandlungen gegeben und will bis Herbst 2018 einen Vertrag über den Austritt Großbritanniens unter Dach und Fach bringen. "Damit beginnt ein noch härteres Stück Arbeit, als wir es bisher hatten", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag zum Abschluss des zweitägigen Treffens in Brüssel.

Dort hatten die EU-Staaten auch versucht, sich bei zwei besonders umstrittenen Themen anzunähern: dem Streit über die künftige Verteilung von Flüchtlingen im Krisenfall, bei dem Merkel aber anschließend keinerlei Bewegung sah; und bei der geplanten Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Hier wollen Deutschland und Frankreich bis März eine gemeinsame Position erreichen, wie Präsident Emmanuel Macron gemeinsam mit Merkel bekannt gab. Im März soll auch ein weiterer Eurozonen-Gipfel in Brüssel Zwischenbilanz ziehen. Bei beiden Streitthemen soll möglichst bis Juni 2018 eine Lösung stehen.

Konkretestes Ergebnis des letzten EU-Gipfels in diesem Jahr war der Brexit-Beschluss. Die 27 bleibenden Staaten stellten offiziell fest, dass die bisherigen Gespräche mit Großbritannien ausreichenden Fortschritt gebracht haben, um in Phase zwei zu starten.

