Es gibt viele inhaltliche Gründe gegen eine große Koalition. Aber das wichtigste Argument gegen Schwarz-Rot: Die SPD ist in einem desolaten Zustand.

Es ist in diesen Tagen viel daran erinnert worden, wir souverän und klug, wie entschieden und fokussiert Sigmar Gabriel eine widerwillige SPD im Jahr 2013 in die große Koalition führte. Der ehemalige Parteichef mag für viele Genossen mittlerweile ein rotes Tuch sein, doch selbst seine größten Kritiker erkennen an, dass er damals die Kunst der Führung beherrschte.

Martin Schulz, sein Nachfolger, ist der viel beliebtere Vorsitzende - sollte er allerdings von Führungskunst auch etwas verstehen, dann versteckt er dieses Talent meisterlich. Nach dem Platzen der Jamaika-Sondierungen wurden die Sozialdemokraten auf dem offenen politischen Felde vorgeführt - und zwar von niemand anderem als ihnen selbst.

Schulz hatte keinen Plan B für den Fall, dass das Dreierbündnis tatsächlich scheitern würde. Und als er plötzlich doch diesen Plan B entwickeln musste, tappte er umher wie im dunklen Wald. Zuerst bekräftigte er den Entschluss vom Wahlabend, in die Opposition zu gehen. Dann las der Bundespräsident die Leviten. Danach begann das fürchterlich verstockte Beidrehen unter wortreichen Bekundungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...