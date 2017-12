Die beiden Photovoltaik-Anlagen in Essex und Norfolk mit insgesamt 16 Megawatt Leistung sollen laut Unternehmen ohne staatliche Förderung auskommen. Insgesamt will Wirsol in den kommenden 18 Monaten sein Portfolio auf 150 Megawatt ausbauen.Wirsol Energy hat in Großbritannien die Rechte an zwei neuen Photovoltaik-Projekten erworben. Wie das Unternehmen am Freitag bekanntgab, werden der Outwood Solar Park in Essex (sieben Megawatt) und der Trowse-Newton Solar Park in Norfolk (neun Megawatt) in der ersten Jahreshälfte 2018 ans Netz gehen. Baubeginn ist für Januar 2018 geplant. Wirsol ist nach eigenen ...

