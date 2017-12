München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Auf der Suche nach einem Profil - wofür steht die CDU? Die Schwesterpartei CSU legt auf dem Parteitag ihren neuen Kurs fest, sortiert ihr Personal. Und die CDU? Wohin steuert sie? Plant die Partei noch eine Aufarbeitung des schlechten Bundestags-Wahlergebnisses? Wie sieht ihr Profil aus, abgesehen von dem Anspruch, weiter die Kanzlerin zu stellen? Wie viel kann und soll die Partei preisgeben, um die SPD doch noch mal zur Rückkehr in eine Große Koalition zu bewegen? Oliver Köhr ist auf der Suche nach dem CDU-Markenkern. Dazu ein Gespräch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, CDU



Flickenteppich Bildungspolitik - was bringt eine Reform? Viele Schulen sind renovierungsbedürftig, der Leistungsstand in den verschiedenen Bundesländern klafft auseinander, sozial benachteiligte Kinder haben schlechtere Chancen. Alle Parteien sind sich einig, dass sie in Sachen Bildung dringend nachbessern müssen. SPD, Grüne und Linke wollen, dass der Bund direkt Geld in die Schulen steckt, und fordern, das so genannte Kooperationsverbot aufzuheben. CDU/CSU und einige Ministerpräsidenten haben Angst, dass sich der Bund dann zu stark in die Bildungspolitik einmischt und den Ländern Kompetenzen streitig macht. Wie sehen das Lehrer und Elternvertreter? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Marie-Kristin Boese erklärt, was eine Bildungsreform am Ende bedeutet. Dazu und über die Oppositionsrolle der FDP nach dem Jamaika-Aus sprechen wir mit dem FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner



