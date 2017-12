BRÜSSEL (Dow Jones)---Deutschland und Frankreich wollen bis März einen gemeinsamen Plan zum Umbau der europäischen Wirtschafts-und Währungsunion vorlegen. Das kündigten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron zum Abschluss des EU-Gipfels am Freitag in Brüssel an. Macron wies darauf hin, dass man diese drei Monate Zeit auch wegen der andauernden Regierungsbildung in Berlin brauche.

Merkel zeigte sich zuversichtlich, dass Berlin und Paris ein gemeinsames Vorgehen gelingen werde. Sie wolle die Reform, und wo ein Wille sei, sei auch ein Weg, sagte sie. Eine gemeinsame Lösung sei "notwendig für Europa". Es gehe in den Plänen nicht darum, jedes Detail für die nächsten zehn Jahre auszufeilen, sagte Merkel. "Sondern es geht um die Struktur." Dazu gebe es verschiedene Modelle, und sie glaube, dass daraus "etwa gutes Neues" entstehen werde. Im März werde man eine Etappe weiter sein und dann bis zum Juni Ergebnisse präsentieren können.

Paris und Berlin marschieren voran

Merkel erklärte, die EU sei in diesem Jahr ein ganzes Stück vorangekommen. Gleichwohl habe man sich vorgenommen, die Handlungsfähigkeit der Union zu verbessern. Dem französischen Präsidenten, der seinen fünften EU-Gipfel seit Amtsantritt absolvierte, dankte sie für die sehr enge und freundschaftliche Zusammenarbeit. Gleichzeitig reklamierte Merkel die Meinungsführerschaft innerhalb der EU für Deutschland und Frankreich. Beide Länder seien oft "sehr entscheidend dafür", dass Lösungen in EU vorankämen. Wenn Deutschland und Frankreich nicht einer Meinung seien, "dann kommt Europa nicht voran", meinte Merkel.

