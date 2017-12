"Vom heute erkennbaren Industrie-4.0-Potenzial haben wir bisher nicht mal 15 Prozent in der Fabrikautomation gehoben", erklärte Bent auf der Pressekonferenz des Verbands während der Messe SPS IPC DRIVES in Nürnberg. Mit dem Begriff ‚Industrie 4.0' habe die deutsche Industrie eine Marke geschaffen, die "mittlerweile überall auf der Welt verstanden" werde. "Jetzt", so Bent, "füllen wir die Marke weiter Stück um Stück mit Leistungen auf."

Die wirtschaftliche Lage ist sehr gut

Die Automationsbranche in Deutschland kommt in den ersten neun Monaten auf einen Umsatz von 39,9 Milliarden Euro, ein Wachstum von 7,2 %. Der Auftragseingang ist in diesem Zeitraum um 10,4 % gestiegen; im Vorjahreszeitraum waren es hingegen nur 1,5 %. Insgesamt ist es das siebte Wachstumsjahr in Folge. "Diese sehr gute wirtschaftliche Lage stellt uns vor ‚Luxusprobleme' auf der Beschaffungsseite in den Bereichen Rohstoffe, Vorleistungen, aber auch bei den Fachkräften", sagte Bent. Bei den Exporten konnten die Hersteller von Automatisierungstechnik um 5,6 % zulegen: Am stärksten wuchsen sie ...

