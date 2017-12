NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Teva von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 20 US-Dollar angehoben. Mit der Ankündigung von Kostensenkungen in Höhe von drei Milliarden Dollar bis 2019 liege der Pharmakonzern deutlich über ihren Erwartungen und sollte damit die Kehrtwende geschafft haben, schrieb Analystin Jami Rubin in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/la

Datum der Analyse: 15.12.2017

ISIN US8816242098

AXC0278 2017-12-15/17:17