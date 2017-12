STUTTGART (dpa-AFX) - Nach Ansicht des Stuttgart-21-Architekten Christoph Ingenhoven übersteigen die Kosten für das Bahnprojekt die jüngst bekannt gewordenen Mehrkosten bei Weitem. "10 Milliarden Euro sind es doch längst", sagte er dem "Spiegel". Zuvor war ein Anstieg von 6,5 auf bis zu 7,9 Milliarden Euro bekanntgeworden. Eine endgültige Prognose sei immer noch schwer, sagte Ingenhoven dem Magazin. "Sie können keine Garantie übernehmen, das hätten Sie auch nicht bei den Kosten für die Wiedervereinigung gekonnt."

Ingenhoven hatte 1997 den Wettbewerb für eine unterirdische Durchgangsstation gewonnen, die den bisherigen Kopfbahnhof in der Landeshauptstadt ersetzen soll.

Kürzlich wurde ebenfalls bekannt, dass der Bahnhof nicht wie zuletzt geplant 2021 in Betrieb gehen soll, sondern drei Jahre später. Im Verhältnis zu seiner Lebenszeit, sagte Ingenhoven dem Magazin, dauere das Projekt "einfach zu lange". Der Verzug habe nichts mit normalem Planen und Bauen zu tun. Nach Meinung des Architekten hätte man Stuttgart 21 in zehn Jahren realisieren können. Dennoch stehe er hinter dem Projekt: Stuttgart habe die Chance, sich neu zu erfinden.

Unterdessen forderte der grüne Landtagsabgeordnete Jürgen Filius aus Ulm in einem Brief an den Bahnvorstand eine fristgerechte Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen; auch müsse die Strecke zweigleisig - statt wie bisher eingleisig - an das bisherige Netz bei Wendlingen angebunden werden. Die Neubaustrecke liegt im Gegensatz zur Neuordnung des Stuttgarter Bahnknotens im Plan und könnte 2021 in Betrieb gehen./jug/DP/stk

