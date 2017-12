Zürich - Die Löhne der Chefs der 100 grössten Schweizer Unternehmen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Insbesondere in mittelgrossen Firmen ausserhalb der Finanzindustrie sind die Zahlungen förmlich explodiert.

So erhöhten sich die jährlichen Zahlungen an die Chefs der 20 Unternehmen des Schweizer Aktienindex SMI von 2009 bis 2016 im Mittel (Median) um 41% von 5,5 Mio auf 7,7 Mio CHF, wie eine am Freitag publizierte Studie des Beratungsunternehmens PWC zeigt. Die Entschädigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...