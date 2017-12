FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tui Group investiert weiter in den strategischen Kern-und Wachstumsbereich Kreuzfahrten. In der Schweiz übernimmt der Tourismuskonzern nach eigenen Angaben die Cruisetour AG und Croisimonde AG. Beide Unternehmen sind Spezialisten für den Vertrieb von Kreuzfahrten und gemeinsam Marktführer in diesem Bereich.

Mit der Übernahme werde die Tui Suisse zum "führenden" Vermittler von Kreuzfahrten in der Schweiz und stärke gleichzeitig die eigene Position als einer der größten Reiseveranstalter des Landes, so Tui weiter. Die Tui Group erwirbt 100 Prozent der Aktien der Cruisetour AG und Croisimonde AG von deren bisherigen Eigentümern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

December 15, 2017 11:01 ET (16:01 GMT)

