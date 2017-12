Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat sich mit einem kleinen Plus aus der Woche verabschiedet. Der Hexensabbat, der dreifache Verfalltermin am Terminmarkt, lieferte dabei keinen größeren Impuls. Vielmehr ging der Verkaufsdruck aus dem Markt, nachdem am Mittag die Index-Futures und die Optionen auf die Indizes verfallen waren. Kurz vor Handelsende zog der DAX aber noch leicht an und schloss mit einem Aufschlag von 0,3 Prozent bei 13.104 Punkten.

Ansonsten scheint das Jahr langsam gelaufen zu sein. Die meisten Investoren haben in den vergangenen 12 Monaten Geld verdient. In der kommenden Woche stehen noch zwei für die Börse wichtige Termin auf dem Kalender. So soll die US-Steuerreform final auf den Weg gebracht werden, allenfalls ein Scheitern dürfte die Börsen belasten. Zudem wird in Katalonien gewählt.

Kein Tag ohne Steinhoff

Weiter für Gesprächsstoff sorgte der in einer Bilanzfälschungsaffäre steckende Möbelhändler Steinhoff. Nach dem Unternehmenschef hat nun auch der Aufsichtsratschef und Großaktionär Christo Wiese seinen Hut genommen. Er setze sich mit seinem Rückzug für eine unabhängige Leitung des Unternehmens ein, so Wiese. Mit Wieses Abgang verbunden ist ein Zwangsverkauf seiner Aktien durch ein Bankenkonsortium. Die Steinhoff-Aktie verlor weitere 6,4 Prozent.

Das Geschäft der Südzucker-Tochter Cropenergies hat im dritten Quartal deutlicher an Schwung verloren. Als enttäuschend wurde im Handel die EBIT-Entwicklung genannt. Dies lag mit 12 Millionen Euro deutlich unter den 18 Millionen Euro aus dem Vorjahresquartal. "Das Unternehmen hat bereits im zweiten Quartal enttäuscht", sagte ein Händler. Das Jahresziel sei nach der eingeengten EBIT-Prognose zwar noch erreichbar, allerdings zeige sich zusehends, dass die Preisschwankungen im Bioethanol sich gleich im Ertrag widerspiegelten. Cropenergies büßten 13,6 Prozent ein, Südzucker fielen nur um 0,2 Prozent.

Im SDAX legte die Aktie von Tele Columbus um 2,0 Prozent auf 9,04 Euro zu. Tele Columbus gilt an der Börse seit längerem als potenzieller Übernahmekandidat. United Internet hält 28,52 Prozent an dem Unternehmen. Seit dem Einstieg von Ralph Dommermuth wird an der Börse darauf gesetzt, dass er damit allenfalls den Fuß in der Tür haben wolle. Ein Blick auf die Aktionärsstruktur zeigt, dass US-Fonds stark in dem Wert vertreten sind. Nachdem die Aktie auf dem gleichen Kursniveau wie vor zwei Jahren notiert, dürften einige Anleger froh sein, wenn sie einen guten Ausstieg serviert bekommen. Ein solcher Schritt könnte im Jahr 2018 erfolgen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 172,4 (Vortag: 124,9) Millionen Aktien im Wert von rund 7,59 (Vortag: 4,47) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.103,56 +0,27% +14,13% DAX-Future 13.101,00 +0,16% +14,57% XDAX 13.107,17 +0,55% +14,50% MDAX 26.043,16 -0,11% +17,37% TecDAX 2.532,04 -0,15% +39,76% SDAX 11.701,18 +0,36% +22,92% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,46 -6 ===

