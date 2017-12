Berlin (ots) - Die aserbaidschanische Journalistin und Preisträgerin des "Right Livelihood Award" 2017 Khadija Ismayilova kritisiert europäische Politiker heftig: Kritik innerhalb europäischer Strukturen an Aserbaidschan zu unterdrücken "zerstört die Hoffnung auf Europa und dessen Werte, die verkauft werden". Ismayilova, die Steuervergehen der Herrscherfamilie Aserbaidschans aufdeckte und derzeit das Land nicht verlassen darf, sagte der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Sonnabendausgabe): "Ich war im Gefängnis, weil einige europäische Politiker Geld angenommen haben." Weitere Journalisten, Aktivisten und Oppositionelle sind noch immer in Haft, auch, weil internationale Organisationen immer nur auf Einzelfälle wie den ihren achten, sagt Ismayilova. Sie fordert wegen der Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan ein systematische Vorgehen gegen die Regierung: Organisationen wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung oder der Europarat müssten die Verbesserung des Wahlrechts oder der Unabhängigkeit der Justiz einfordern: "Es muss mehr als nur Erinnerungen an diese Verpflichtungen geben." Ismayilova fordert Sanktionen gegen Offizielle, glaubt aber nicht an solche, denn "der Westen ist scheinheilig, er redet von Demokratie, aber er heißt Diktatoren willkommen".



