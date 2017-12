Medienmitteilung CALIDA GROUP

Finanzchef verlässt das Unternehmen

Thomas Stöcklin (47), Finanzchef (CFO) der CALIDA GROUP hat sich entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Er wird deshalb die Gruppe per Ende Juni 2018 verlassen. Die Regelung der Nachfolge wird umgehend eingeleitet.

Stöcklin ist seit 2011 bei CALIDA für die Abteilungen Finanzen und Controlling sowie Steuern verantwortlich. "Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedauern den Weggang von Thomas Stöcklin. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Reiner Pichler, CEO der CALIDA GROUP.

Sursee (Schweiz), 15. Dezember 2017

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

(yvonne.baettig@calida.com: http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA GROUP ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und

Outdoorsegment und erzielte 2016 einen Umsatz von über CHF 370 Millionen mit rund 3'000 Mitarbeitern. Die CALIDA GROUPist an der SIX Swiss Exchange kotiert.