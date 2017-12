Mainz (ots) - Woche 51/17 Sonntag, 17.12.



Bitte Zeitänderung beachten:



3.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Andrea Petkovic (vom 14.12.2017)



3.45 Silent Witness Mörderischer Einsatz (1) (vom 16.9.2013)



4.35 Silent Witness Mörderischer Einsatz (2) (vom 16.9.2014)



5.30 Inspector Barnaby -7.00 Und wo sind die Leichen? Nach Motiven von Carolin Graham (ZDF 5.2.2017)



Montag, 18.12.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



2.40 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Zu Gast: Andrea Petkovic (vom 14.12.2017)



3.30 Frag den Lesch Nordlichter - Wenn der Himmel brennt (vom 18.3.2014)



3.50 Terra X Die Akte Medici Film von Judith Voelker und Alexander Hogh (vom 29.3.2013) Italien/Deutschland/Großbritannien 2013



4.35 Terra X Savonarola - Der schwarze Prophet (vom 9.1.2011) Deutschland 2007



5.20 Terra X -6.05 Heinrich VIII. - Mörder auf dem Königsthron (vom 6.9.2010) Deutschland 2006



(Die Sendung "Herr Eppert sucht das Böse" entfällt.)



Freitag, 22.12.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:



20.15 Trennung mit Hindernissen (The Break-Up) (Text und weitere Angaben s. 23.12.2017) 21.45 Notting Hill (Text und weitere Angaben s. 23.12.2017)



23.50 The Call - Leg nicht auf! (The Hive)



1.15 Trapped - Gefangen in Island (4) (ZDF 12.3.2017)



2.50 Outcast Die gute Tat des Tages (vom 21.12.2017)



3.35 Outcast Reisende in Sachen Mord (vom 21.12.2017)



4.20 Gätjens großes Kino



4.25 James Bond 007 - Der Mann mit dem goldenen Colt -6.25 (The Man with the Golden Gun)



(Die Sendungen "Lewis: Eine Frage der Perspektive" und "Lewis: Ein letzter Blues" wurden auf Samstag, 23.12.2017 verschoben. "Aktenzeichen XY...ungelöst - Die Dokumentation" entfällt.)



Woche 52/17 Samstag, 23.12.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:



20.15 Lewis Eine Frage der Perspektive Der Oxford-Krimi (Text und weitere Angaben s. 22.12.2017)



21.45 Lewis Ein letzter Blues Der Oxford-Krimi (Text und weitere Angaben s. 22.12.2017)



23.20 Ein Pyjama für zwei (Lover Come Back)



1.05 Bettgeflüster (Pillow Talk)







2.40 Neu im Kino "Suburbicon" von George Clooney (vom 7.11.2017)



2.45 James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte (The Spy Who Loved Me)



4.45 Gätjens großes Kino



5.10 Charade -7.00



(Die Spielfilme "Trennung mit Hindernissen" und "Notting Hill" wurden auf Freitag, 22.12.2017 vorgezogen.)



Woche 01/18 Sonntag, 31.12.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



23.50 Bingo Bongo



1.30 Der Millionenfinger (Mani di velluto)



3.10 Der Brummbär (Il burbero)



4.45 Der Haustyrann -6.15 Paul Perlacher Heinz Erhardt Tante Amalie Grethe Weiser Hannes Hartung Peter Vogel Willy Hagara Willy Hagara Trude Perlacher Else Quecke Inge Perlacher Helga Martin Alex Perlacher Stephan Schwartz Kellner Gottlieb Rudolf Platte Dr. Wallner Ernst Waldow Landgerichtsrat Hans Leibelt Staatsanwalt Eduard Linkers Polizist Rübsam Beppo Brehm Regie: Hans Deppe BRD 1958



(Der Spielfilm "Brüno" entfällt.)











Montag, 01.01.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.15 Bingo Bongo



7.50 Der Millionenfinger (Mani di velluto)



9.30 Der Brummbär (Il burbero)



11.10 heute-show - Der Jahresrückblick Nachrichtensatire mit Oliver Welke (vom 17.12.2017) (Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt. Weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen.)







OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121