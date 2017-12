Jeden Tag ändert der DAX seine Richtung. Wir können nur neidisch auf den DOW schielen, der tägliche neue Hochs erklimmt. Charttechnisch ist der Seitwärtstrend in den letzten Zügen und wir werden wieder einen gewinnträchtigen Trend bekommen. Positiv ist, dass die 13000 verteidigt wurden. Es gibt noch andere Hinweise, zum Beispiel zeigen meine Indikatoren einen neuen Trend an. Der DAX müsste also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...