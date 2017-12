Mainz (ots) - Montag, 18. Dezember 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich



Das Breitscheidplatz-Attentat - Ein Jahr nach dem Anschlag Mikrochirurgie gegen Lymphödem - Hilfe bei stark geschwollenen Beinen 100 Jahre UFA-Filme - Ein Blick in die Vergangenheit



Gast im Studio: Sabin Tambrea, Schauspieler



Montag, 18. Dezember 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Leben nach dem Attentat - Ein Jahr Anschlag Breitscheidplatz Expedition Deutschland: Neu-Isenburg - Wie schnell ändert sich das Leben? Tobis Traumjob - Stuntdouble und Tänzer



Montag, 18. Dezember 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Siegfried Rauch besinnlich - Bergweihnacht mit dem Schauspieler Burghart Klaußner und die Monarchie - Nebenrolle in "The Crown"



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121