NÜRNBERG (Dow Jones)--Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hat die Entscheidung der SPD zum Eintritt in Sondierungsgespräche mit der Union begrüßt. Man werde die Gespräche konzentriert führen, kündigte Merkel am Freitag auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg an. Ihr Ziel sei, dass es zu Koalitionsgesprächen und einer stabilen Regierung komme. Maßstab der Union für Verhandlungen mit der SPD sei das gemeinsame Regierungsprogramm von CDU und CSU.

Merkel räumte ein, dass es in den letzten Jahren für CDU und CSU in der gemeinsamen Arbeit nicht einfach gewesen sei. Natürlich habe sich das auch auf das Ergebnis bei der Bundestagswahl ausgewirkt. Es sei aber gut gewesen, "dass wir miteinander gerungen haben".

Merkel lenkte den Blick auf die Landtagswahlen in Bayern kommendes Jahr und bot der CSU ihre Unterstützung an. Die CDU werde alles dafür tun, dass es ein gutes Ergebnis für die Schwesterpartei gebe.

