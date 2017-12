Meisterwerke reflektieren Werte des Zusammenlebens

Eine hochrangige Delegation von Würdenträgern, Wissenschaftlern und Intellektuellen, die am Vierten Jahresforum zur Friedensförderung in muslimischen Gesellschaften teilnahmen, besuchten heute den Louvre Abu Dhabi. Die Delegation wurde von H.E Mustafa Ceric, dem ehemaligen Groß Mufti von Bosnien, angeführt; des Weiteren nahmen teil Scheich Mohammad Mukhtar Ould Imbala,Oberhaupt von Mauritaniens Oberstem Rat (Supreme Council) fürRechtsauskünfte (Fatwa) und Beschwerden (Grievances); H.E Amar Mirghani Hussein, sudanesischer Minister für (religiöse) Führung und Stiftungen sowie H.E Salho Jay, Imam der Moschee Juma Masjidin Südafrika. Das Forum, an demüber 700 WissenschaftlerIntellektuelleund religiöse Würdenträger aus aller Welt teilnahmen, fand vom 11.-13. Dezember 2017 in Abu Dhabi statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171215005692/de/

Group Photo of the Scholars and Intellectuals during their visit to the Louvre Abu Dhabi Museum (Photo: AETOSWire)

Die Delegation machte einen Rundgang durch die verschiedenen Abteilungen des Museums, insbesondere die Galerie der Universalreligionen (Gallery of Universal Religions), in der die ausgestellten Werke die Kommunikation, Kooperation, Solidarität und Harmonie zwischen den unterschiedlichen Religionen widerspiegeln.

Scheich Mohammad Mukhtar Ould Ambala,Oberhaupt von Mauritaniens Oberstem Rat fürRechtsauskünfte und Beschwerdenzitierte Surat Ar-Rum "… durch das Land reisen und das Ende derer beobachten, die vor uns da waren"; er betonte, dass die Meisterwerke eine Hinterlassenschaft von Völkern und Nationen seien und uns daran erinnern sollen, dass wir danach streben müssen, für gute Taten, Liebe, Frieden und Zusammenleben in Erinnerung zu bleiben.

H.E Mustafa Ceric, ehemaliger Groß mufti von Bosnien, sagte, dass diese Meisterwerke den Fortschritt verkörpern, der im Verlauf von verschiedenen historischen Zeitabschnitten erreicht wurde, und das Zusammenleben und die Harmonie zwischen verschiedenen Rassen und Zivilisationen widerspiegeln. "Das Museum ist eine Miniaturversion der ruhmreichen Geschichte des Universums", erklärte er.

Der Louvre Abu Dhabi symbolisiert den Inbegriff menschlicher Verbundenheit und Einheit, da seine Kunstwerke die Gesamtheit der menschlichen Existenz umfassen werden. Er spiegelt auch die Werte von Zusammenleben und Toleranz wider, die Völker im Laufe der Jahrhunderte miteinander teilten, und die Grundpfeiler für den Fortschritt und Wohlstand der Völker sind. Werte, die von Seiner Hoheit, dem verstorbenen Scheich Zayed bin Nahyan, festgelegt und von den Führungskräften des Landes weiterverfolgt wurden: H.H Scheich Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Präsident der VAE, H.H Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident der VAE, Premierminister und Herrscher des Emirats Dubai, H.H Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Kommandant der Streitkräfte der VAE, sowie ihre Brüder, Herrscher der Emirate.

Gegen Ende des Besuchs dankte die Delegation den VAE, die sich als Vorbild für Frieden, Zusammenleben und Harmonie etabliert haben und danach streben, den Weltfrieden zu fördern.

Um weitere Pressemeldungen über das Vierte Jahresforum zur Friedensförderung in muslimischen Gesellschaften zu lesen, folgen Sie bitte diesem Link: http://aetoswire.com//newsroom/1/forum-for-promoting-peace-in-muslim-societies

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171215005692/de/

Contacts:

Forum zur Friedensförderung in muslimischen Gesellschaften

Amani Mohammed, Medienstelle, 00971503366878

media@peacems.com