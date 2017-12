Frankfurt (ots) - Aber die Harmonie zwischen CDU und CSU ist schon wieder dahin: Markus Söder, der künftige Ministerpräsident und damit neue starke Mann der CSU, trompetet vom Seitenrand. Es war zu erwarten, Söder ist kein Mann der leisen Töne. Und für jemanden, der am Samstag auf dem CSU-Parteitag zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gewählt werden will, gehört die Profilierung im Vorfeld dazu. Söders Botschaft geht über die CSU hinaus. Wenn er fordert, die Union müsse sich weniger um die Mitte und mehr um die Wähler am rechten Rand bemühen, zielt das auf Angela Merkel. Es ist der Aufruf zu ihrer Ablösung. Auch in der CDU gibt es die, die auf eine Erneuerung drängen und darunter das Ende der Merkel-Ära verstehen. Sie werden Söders Fanfaren als Starthilfe verstehen. Es ist eine Harmonie der ganz neuen Art - eine, in der der Auftritt einer Kanzlerin auf einem Parteitag nur noch Folklore ist.



