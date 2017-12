Berlin (ots) - Nicht nur in den Vereinigten Staaten von Donald Trump, auch in der europäischen und deutschen Politik gilt die "Überregulierung" als Schreckgespenst, mit dem die Establishment-Parteien die Freiheit der Bürger und Unternehmer einschränken. In diese Denkschule fällt auch die Entscheidung der zuständigen US-Behörde, dass Netzbetreiber künftig Internetdienste bevorzugen dürfen - gegen Gebühr, versteht sich. ... Im konkreten Fall wird in den USA nicht nur die "Netzneutralität" abgeschafft, sondern womöglich auch das Internet, wie man es kannte: Ein reicher Video-Abodienst wie Netflix wird gegenüber klammen öffentlichen Unis bevorzugt. Übertragungsgeschwindigkeit wird nach erster und zweiter Klasse zugewiesen - und damit die Macht übers Internet.



