NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Oracle nach Quartalszahlen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 53 auf 51 US-Dollar gesenkt. Die Erlöse im Cloud-Geschäft hätten enttäuscht, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Freitag vorliegenden Studie. MacMillan kürzte seine entsprechenden Prognosen daraufhin ein weiteres Mal. Insgesamt werde die Wettbewerbssituation nicht einfacher./la/das

Datum der Analyse: 15.12.2017

ISIN US68389X1054

AXC0318 2017-12-15/20:15