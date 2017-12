Chefanlagestrategen haben gerade viel zu tun: Im Dezember gilt es, Prognosen für 2018 zu erstellen. Baisse oder Hausse? Welcher Markt birgt Chancen, welcher Risiken? Doch was bringen Anlegern diese Ausblicke?

In den Postfächern von Finanzjournalisten geht es momentan zu wie bei einer Auktion: Wer bietet mehr? Dax 13.000, 14.000 oder gar 15.000 Punkte? Daumen rauf, Daumen runter. Es ist die Zeit der Prognosen. Schließlich wollen Anleger wissen, was sie im kommenden Jahr an der Börse erwartet. Das Problem: Niemand hat eine Kristallkugel. Und: Die meisten Prognosen waren in den vergangenen Jahren wenig treffsicher.

Nicht umsonst lautet ein oft bemühtes Zitat: "Prognosen sind immer dann besonders schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen." Von wem diese Aussage stammt, weiß niemand so genau. Aber sie könnte gut von einem Börsianer kommen. Denn wie schwer es ist, die Zukunft an den Märkten vorauszusagen, wissen die nur zu genau. Crashs kommen in der Regel völlig unerwartet und sehr heftig. Und wer hätte gedacht, dass die aktuelle Hausse so lange läuft. Im neunten Rally-Jahr wachsen zwar die Zweifel, aber die waren auch in den vergangenen Jahren immer wieder zu hören.

Geht die Rally weiter oder nicht? Oder pendeln die Märkte eher seitwärts oder droht eine heftigere Korrektur? Vielleicht sogar ein Crash? Wo steht der Dax Ende 2018? Fragen, auf die Anleger nur zu gerne Antworten hätten. Und die liefern ihnen die Analysten in diesen Tagen - natürlich mit vielen Konjunktiven versehen. Denn wissen kann niemand, was uns in den kommenden zwölf Monaten an den Märkten blüht. Trotzdem stellen sich die Anlagestrategen auch in diesem Jahr wieder dem Wettbewerb um den besten, weil zutreffendsten Ausblick.

Mitunter können diese Ausblicke auch irreführend sein. "Anleger sollten sich von den alljährlichen Prognosen nicht täuschen lassen: Wer versucht, aus den Prognosen etwas für seine Anlagestrategie abzuleiten, wird Schiffbruch erleiden", sagt Lutz Neumann, Leiter Vermögensberatung bei der Sutor Bank. "Hätten sich Anleger an den Dax-Prognosen für 2017 orientiert und wären dem Aktienmarkt mit größerer Skepsis als nötig begegnet, hätte dies ihre Rendite deutlich geschmälert." Von 30 der Sutor Bank vorliegenden Dax-Prognosen für 2017 hätten 29 bei maximal 12.000 Punkten gelegen - also rund 1.000 Punkte unterhalb des aktuellen Stands. Ein Bankhaus wagte sich mit seiner Prognose von 12.300 Punkten ...

