Halle (ots) - Söders Botschaft geht über die CSU hinaus. Wenn er fordert, die Union müsse sich mehr um die Wähler am rechten Rand bemühen, wenn er "Wahlkampf statt Wahlschlaf" fordert, zielt das direkt auf Merkel. Es ist der Aufruf zu ihrer Ablösung. Auch in der CDU gibt es die, die auf eine Erneuerung drängen. Sie werden Söders Fanfaren als Starthilfe verstehen. Es ist eine Harmonie neuer Art, eine, in der der Auftritt einer Kanzlerin auf einem Parteitag nur noch Folklore ist.



