Halle (ots) - Im konkreten Fall wird in den USA nicht nur die "Netzneutralität" abgeschafft, sondern womöglich auch das Internet, wie man es kannte: Eine reicher Video-Abodienst wie Netflix wird gegenüber klammen öffentlichen Unis bevorzugt. Übertragungsgeschwindigkeit wird nach Klasse zugewiesen - und damit Macht im Internet. Die EU hat derlei Vorstöße bisher abgeschmettert. Es braucht jedoch nicht viel Fantasie für die Prognose, dass große US-Anbieter ihre Marktmacht erst aus- und dann das Netz zu ihrem Vorteil umbauen - was man auch hierzulande spüren wird.



