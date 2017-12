Liebe Leser,

sind Sie in Ströer investiert oder gedenken Sie in den nächsten Tagen und Wochen in diese Richtung tätig zu werden? Ströer hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Von 6,26 Euro in 2012 auf ein Allzeithoch bei 64,49 Euro in 2015, das ist binnen drei Jahren eine ordentliche Leistung. Anschließend korrigierte der Kurs, aber mittlerweile stehen wir wieder beim alten Allzeithoch von 64,49. Wie kann es weitergehen? Dazu beachten Sie bitte diese drei wichtigen Werte:

36,10 ... (Stefan Klotter)

Den vollständigen Artikel lesen ...