Wo es Aktien gibt, muss es auch einen Ort geben, an dem diese gehandelt werden. Am Kapitalmarkt wird dieses Segment Aktienmarkt oder "Stock market" genannt. Es umfasst sowohl den Handel an und außerhalb der Börse mit Aktien. Ergänzend dazu gibt es noch den Rentenmarkt, an dem Schuldverschreibungen die Ware darstellen.

Seit wann gibt es den Aktienmarkt?

Die erste Aktie der Welt stellt ein Anteil von 12,5 Prozent an der schwedischen Kupferminde "Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag" ... (Robert Sasse)

