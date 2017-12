Zwei Monate nach der Wahl in Österreich steht eine Koalition von ÖVP und FPÖ. "Es gibt eine türkis-blaue Einigung", sagte der künftige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagabend in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Wien.

Das Regierungsprogramm, auf das man sich geeinigt habe, sei die Basis für die nächsten fünf Jahre, so Kurz. Gleich morgen früh werde man den Bundespräsidenten informieren. Der ÖVP-Chef Kurz wird damit der 13. Bundeskanzler in der Zweiten Republik. Mit seinen 31 Jahren wird Kurz damit der europaweit jüngste Regierungschef.