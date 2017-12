Bei der Frage "Welche Aktien kaufen?" ist es wichtig, sich zuerst gründlich zu informieren. Außerdem sollten Anleger ein gewisses Grundverständnis für die Geschäftsfelder der Unternehmen haben, in die sie investieren möchten. Es bringt beispielsweise nichts, in Bitcoin zu investieren, wenn man nicht versteht, wie die digitale Währung funktioniert. In diesem Fall ist es nämlich unmöglich, die Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen. Eine deutlich sicherere Variante sind Aktienfonds. Diese ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...