Manchen Anlegern ist es lieber, ihr Geld in etwas zu investieren, das man anfassen kann. In diesem Fall sind Rohstoffaktien eine gute Idee, denn einige dieser Wertpapiere sind sehr erfolgreich und relativ geringen Schwankungen unterworfen. In heutiger Zeit ist es beispielsweise nicht absehbar, dass Erze auf einmal ihren Wert verlieren, schließlich sind sie für die Produktion von vielen Gütern unersetzlich. Gerade Goldaktien sind bei Anlegern beliebt und eigenen sich gut für langfristige Investitionen. ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...