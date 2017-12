Wie in vielen deutschen Großstädten gibt es auch in München eine Börse. Diese liegt seit 2009 am Karolinenplatz in München. Die Börse München wurde im Dezember 1830 eröffnet. München verdankt seine Börse den neuen Technologien des 19. Jahrhunderts. Bayern nahm damals eine Führungsrolle ein, was neue Mobilitätslösungen anging. Tatsächlich fuhr die erste deutsche Eisenbahn in Bayern: Am 7. Dezember 1835 von Nürnberg nach Fürth. Der Boom dieser bald flächendeckend eingesetzten Technologie machte ... (Robert Sasse)

