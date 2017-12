Auf den ersten Blick ähneln Aktienanleihen normalen festverzinsten Papierne wie Bundesanleihen. Allerdings bieten sie deutlich bessere Rendite - logischerweise muss also etwas anders sein. Der größte Unterschied ist folgender: Bei festverzinsten Papieren erhält der Anleger am Ende der Laufzeit garantiert die am Anfang festgelegte Rendite. Bei Aktienanleihen hängt die Rendite am Ende aber vom Verlauf einer Aktie ab. Je nachdem ob der Kurs dieser Aktie steigt oder sinkt, entwickelt sich auch der ... (Robert Sasse)

