FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch wird optimistischer für Irland und Portugal. Die Analysten erhöhten die Bonitätsnote für Irland auf A+ von A. Portugal wurde auf BBB von BB+ hochgestuft. Damit verfügt Portugal wieder über ein Investmentgrade-Rating. Die Ausblicke für beide Länder seien stabil, teilte Fitch am Freitagabend mit.

Die Hochstufung von Portugal begründete die Ratingagentur mit der sinkenden Staatsverschuldung und dem Wirtschaftswachstum. Die Analysten haben ihre Schätzungen für das portugiesische Wachstum in diesem und im kommenden Jahr erhöht.

Im Fall von Irland verweist Fitch auf den Bankensektor des Landes. Dieser sei stabiler geworden, was die Risiken für Irland und seine Wirtschaft mindere. Die Kreditausfälle seien deutlich zurückgegangen auf eine Quote von 11,9 Prozent in diesem Jahr, während diese im Jahr 2013 in der Spitze noch 25,7 Prozent betragen habe. Die irische Staatsverschuldung sei zwar zurückgegangen, aber immer noch die vierthöchste in der EU, merken die Analysten an.

Ferner stufte Fitch auch Serbien auf BB von BB- hoch. Auch hier sei der Ausblick stabil, hieß es. Die Analysten lobten die Haushaltskonsolidierung Serbiens, die sich in den kommenden beiden Jahren fortsetzen dürfte.

Daneben hat die Ratingagentur Standard & Poor's das Rating für Slowenien mit A+ und stabilem Ausblick bestätigt. Die Analysten begründeten dies mit den soliden Wachstumsaussichten der slowenischen Wirtschaft, die mittelfristig Wachstumsraten von 4 Prozent erreichen dürfte.

